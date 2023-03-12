اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

الأحد، 12 مارس 2023 09:40 ص
إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم حادث تصادم - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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أصيب 10 مواطنين، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "القاهرة_الفيوم" الصحراوى، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. 
 
كانت شرطة النجدة بالفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "القاهرة /الفي٣" الصحراوى، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 10 مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. 
 
وكان أصيب 9 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "القاهرة/ أسيوط" الصحراوى الغربى، بدائرة محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق 
 
كانت شرطة النجدة بالفيوم، تلقت بلاغا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوى الغربى، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، مكان وتبين انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب وتبين إصابة 9 مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
 

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