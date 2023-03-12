اليوم السابع
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مصرع طفل صدمته سيارة نقل فى قرية بالصف

الأحد، 12 مارس 2023 09:11 م
مصرع طفل صدمته سيارة نقل فى قرية بالصف إسعاف-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى طفل مصرعه نتيجة اصطدام سيارة نقل به في إحدى قرى الصف، حيث تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد مصرع طفل في حادث مروري، بإحدى قرى الصف.
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن سيارة نقل صدمت طفلا مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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