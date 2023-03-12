مصرع سيدة وإصابة نجلها إثر سقوطهما من أعلى منزلهما بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقيت سيدة مصرعها بينما أصيب نجلها بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر سقوطهما من الطابق الخامس بمساكن مركز حوش عيسي بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وفاة "سمية.ام" 40 عاما مقيمة بمساكن الزوبعة بحوش عيسى وإصابة " مازن غ.ع" 11 عاما، بإشتباه ما بعد الإرتجاج وكدمات وكسور بالجسم، إثر سقوطهما من أعلى شرفة منزلهما بالطابق الخامس بمساكن حوش عيسى.

وتم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى، تحت تصرف النيابة العامة، وكذلك نقل المصاب إلى ذات المستشفى لاسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.