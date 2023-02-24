اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 فبراير 2023 02:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم تروسيكل بطريق حوش عيسى بالبحيرة

الجمعة، 24 فبراير 2023 02:13 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم تروسيكل بطريق حوش عيسى بالبحيرة الإسعاف - أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب منذ قليل 6 أشخاص بكدمات وسحجات مختلفة فى أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل وتوكتوك بمركز حوش عيسى في البحيرة.
 
كانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم توكتوك وتروسيكل، على طريق حوش عيسى أبو المطامير.
 
أسفر الحادث عن إصابة 6  اشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم الى المستشفى العام بحوش عيسى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث. 
 

 


تصادم تروسيكل

محافظة البحيرة

حوش عيسى

مستشفى حوش عيسى

حوادث البحيرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة