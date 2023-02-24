إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم تروسيكل بطريق حوش عيسى بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أصيب منذ قليل 6 أشخاص بكدمات وسحجات مختلفة فى أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل وتوكتوك بمركز حوش عيسى في البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم توكتوك وتروسيكل، على طريق حوش عيسى أبو المطامير.

أسفر الحادث عن إصابة 6 اشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم الى المستشفى العام بحوش عيسى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.