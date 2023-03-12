مصرع سائق فى انقلاب سيارة بمركز بنى مزار بالمنيا

لقي سائق مصرعه فى انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، بالقرب من مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، إثر السرعة الزائدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 2625 ه ف ج، ملاكي، بالوصلة الرابط بين الصحراوي الشرقي وطريق الجيش أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية، افادت وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن مصرع محمد عدلي عبد الحكيم 36 عاما، سائق مقيم في محافظة القاهرة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي بني مزار المركزي، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.