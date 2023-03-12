اليوم السابع
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الأحد، 12 مارس 2023 08:26 ص
أكرم القصاص
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مسئول عراقى يبحث مع وزير العدل المغربى التعاون لتفكيك مخيم الهول

الأحد، 12 مارس 2023 08:00 ص
مسئول عراقى يبحث مع وزير العدل المغربى التعاون لتفكيك مخيم الهول الأعرجى
أ ش أ

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بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، مع رئيس مجلس وزراء العدل العرب وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ملف مخيم الهول السوري، وأهمية التعاون والعمل على تفكيكه وإنهائه، لما لذلك من أثر كبير على أمن واستقرار المنطقة.
 
وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي - في بيان له - إنه بحث أيضا آفاق التعاون بين العراق والمملكة المغربية، وتعزيز روابط الشراكة والأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين، إلى جانب استعراض أبرز القضايا والتحديات إقليميا ودوليا.
 
وقال الأعرجي - بحسب البيان - إن الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني تنتهج سياسة الانفتاح على الدول والتواصل وتطوير العلاقات في كافة المجالات، من ضمنها تطوير وتمتين العلاقات مع مملكة المغرب، والتعاون فيما بين وزارة العدل العراقية ومستشارية الأمن القومي ووزارة العدل المغربية، في إنهاء ملف السجناء بما يتناسب مع قوانين البلدين ودراسة الحالات الإنسانية.
 
ومن جانبه، أشاد وزير العدل المغربي، بما يمتلكه العراق من قوة استراتيجية ودور فاعل في المنطقة، مؤكدا تطلع المغرب ملكاً وحكومة إلى استمرار وزيادة التعاون مع العراق في كافة المجالات، خاصة التعاون الأمني وتبادل المعلومات.

قاسم الأعرجي

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