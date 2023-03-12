"مروان" موهبة الغناء والعزف بالإسكندرية: تعلمت الموسيقى من الإذاعة المدرسية.. فيديو

قدم "اليوم السابع"، تقريرا مصورا مع شاب صاحب صوت جميل فى الغناء لعدد من المطربين، وقال مروان محمد 23 سنة حاصل على كلية حقوق من محافظة الإسكندرية، أنه كان يهوى العزف للموسيقى فى المرحلة الابتدائية فى الإذاعة المدرسية، وبدأ المدرسين يكتشفوا موهبتى والذهاب إلى الكثير من الحفلات لتنمية موهبتى، وكانوا دائما يشجعونى فى العزف، وبعد ذلك فى الغناء لتقليد اصوات المطربين، حتى اتقنتها بشكل جيد.

وأضاف مروان محمد لـ" اليوم السابع"، أنه عندما وصل إلى مرحلة التعليم الثانوى، تعلم العزف على الآلات الموسيقية والجيتار والعود، وكذلك تعلمت العزف على البيانو والعود والطبلة وبشتغل على نفسى من خلال الاستماع إلى الأساتذة فى مجال الغناء من أجل الاستفادة منهم وكسب الخبرات الكبيرة، خلال المرحلة المقبلة من أجل إظهار موهبتى فى الغناء.

وأشار الشاب السكندرى، أن من المطربين الذى يغنى لهم كل من المطرب عمرو دياب مسيرة مشرفة ونجاح كبير والمطرب حماقى، والمطرب تامر عاشور، المطرب تامر حسنى موضحا، أنه يتمنى أن يصبح مطرب مشهور فى المستقبل من خلال الاشتراك فى المسابقات الفنية والغناء فى عدة أماكن معروفة، وأن عشقه للفن متمنيا أن يذيع صيته ويكون فنانا مشهورا ومعروفا.

وأضاف الشاب السكندرى، أنه حاليا يقوم بتكثيف الغناء والعزف من أجل فرصة الالتحاق بالصعود إلى المسرح، من أجل تحقيق حلمه من الصغر.



مروان-تعلم-الموسيقي-من-الإذاعة-المدرسية



مروان-محمد-موهبة-في-الغناء-والعزف