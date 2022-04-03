أنت نور الله فجرا.. جنا رضا موهبة متألقة فى المدح والإنشاد "هتمس قلبك" (فيديو)

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تلفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا مع فتاة صاحبة صوت جميل تشدوا بالأناشيد الدينية.

وقالت جنا رضا 16 سنة من مدينة أبو كبير محافظة الشرقية: أنا منذ نعومة أظافرى أعشق الأناشيد والابتهالات الدينية والحمد لله التحقت بفريق فني بمركز شباب أبو كبير فيه مجموعة كبيرة من المواهب المختلفة منها مواهب فنية يجيدون الغناء ومواهب أخرى دينية يجودون القرآن وآخرون ينشدون الأناشيد الدينية ويحاكون كبار المبتهلين بإذاعة القرآن الكريم.

وأضافت أن والدها ووالدتها هم من شجعوها وساعدوها كثيرا ويستمتعون لها ويعدلون فى بعض المخارج الكلمات.

وبدأت بعدها استمع إلى الابتهالات الدينية من خلال إذاعة القرآن الكريم وعشقت صوت ماهر زين وبدأت استمع له تماما وبعد ذلك اقوم بتقليد صوته ثم انتقل إلى انشودة أخرى من من اناشيده وأظل اسمعها حتى اتقنها.

وأضافت: كل الابتهالات التي أحفظها هى حفظ سماعي لأنى لم أدرس مقامات صوتية ولم التحق بأى جهة تعلمنى كيفية الأداء الصوتي، متمنية الالتحاق بأى جهة سواء كان كورال أو فرقة كبرى أو أى مكان يدرس فيه طبقات الصوت والمقامات وخلافه حتى تستطيع الانطلاق وحفظ أناشيد دينية.