مدرسة مصطفى المشرفة التجريبية تفوز فى المرحلة الإعدادية بأولمبياد مدارس مصر

السويس- صبرى غانم

تأهلت مدرسة مصطفى المشرفة الإعدادية التجريبية لنهائى أولمبياد مدارس مصر بعد فوزها على مدرسة السويس الإعدادية الجديدة للبنات، وذلك فى المرحلة الإعدادية فى مسابقة المشروعات التنموية، وقدمت مدرسة مصطفى المشرفة مشروع عن إنارة ملاعب المدارس، واستغلالها فى اللعب ليلا، بينما قدمت مدرسة السويس الإعدادية للبنات مشروع عن محو الامية، وذلك خلال تصفيات قبل النهائى لمسابقة "أولمبياد مدارس مصر"، بقصر ثقافة السويس.

ويشهد منتصف اليوم، نقاش حر بين الطلاب المشاركين فى المسابقة مع نائب وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر ومحافظ السويس بعنوان "اسأل المحافظ"، يتمكنون من خلالها من محاورتهما بشكل مباشر عن ما يشغل بالهم بخصوص المسابقة والعملية التعليمية.

المسابقات تقيس مواهب الطلاب ومهاراتهم فى المعرفة العامة، والرياضة، وريادة الأعمال، وسيتقدم كل فريق من مدارس المحافظة المشاركة بفكرة مشروع صغير يمكن تنفيذه ويناسب الاحتياجات المحلية للمحافظة.

ومن المقرر أن تضم المسابقات أيضا ألعاب "التلى ماتش"، وهى لعبة "صائد الجوائز"، عبارة عن لعبة تفاعلية بين كل أعضاء الفريق، تعتمد على السرعة والذكاء.

وشهدت الفعاليات على مدار الأيام الماضية حضور قوى من الشخصيات العامة من بينهم الاعلامى هانى حتحوت، مدير المسابقات الرياضية، والفنان محمود الليثى، والكاتب والإعلامى عمر طاهر، والدكتور شريف شعبان والدكتور محمد العقبى والاعلامى احمد يونس وصانعة المحتوى بسنت نور الدين.

وتهدف المبادرة التى تحمل شعار «مع بعض نكبر» لربط الطلاب بالمحافظة التى يعيشون فيها من خلال المشاركة الفعالة فى توفير احتياجات المجتمع ومتطلباته المختلفة، وتعمل على التوجيه الصحيح للمهارات الإبداعية للطلاب حتى يكونوا قادرين على العطاء والتميز وإطلاق طاقتهم الكامنة فى كل المجالات.

مسابقة أوليمبياد مدارس مصر «دورى المدارس» تأتى ضمن مبادرات وزارة التربية والتعليم، لإحياء النشاط الطلابى واكتشاف المواهب فى المدارس، عن أسماء المشاهير والمحاضرين المشاركين فى ورش عمل المبادرة بمختلف المجالات المعرفية والرياضية والفنية.