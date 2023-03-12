محافظ مطروح يفتتح معرض أهلا رمضان.. يضم كافة السلع بأسعار مخفضة.. صور

فريق المحافظات

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد معرض "أهلا رمضان" خلف مديرية التموين بمدينة مرسى مطروح مع استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم، وذلك بحضور المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين والمحاسب أنور رحيم رئيس الغرفة التجارية بمطروح والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح وعدد من العمد والمشايخ وأهالى مطروح.

تفقد محافظ مطروح أجنحة المعرض من السلع الغذائية الاساسية واللحوم والمنظفات والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة تصل إلى 20% عن أسعار السوق، كما قام محافظ مطروح بتخفيض أسعار عدد من السلع خلال تفقده للمعرض منها أسعار البيض من 93 جنيها إلى 85 جنيها واللحوم من 200 إلى 220 جنيها مع افتتاح المعرض وغيرها، تيسيرا على الأهالى بمشاركة أصحاب المنتجات المعروضة.

ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود تنظيم المعرض تيسيرا على أهالى مطروح بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية والتجار والشركات المشاركة فى إطار الاستعداد لاستقبال لشهر رمضان الكريم مع العمل على توفير مزيد من السلع الأساسية للمواطنين وتنظيم مزيد من المعارض والمنافذ للسلع الغذائية المخفضة للمواطنين وتيسير الحصول عليها والرقابة على الأسواق ومنع أى تجاوزات.

وأشار إلى إنه تم فتح 26 معرضا ومنفذا لبيع السلع المخفضة للمواطنين منها فتح المعرض اللوجستى أول طريق السلوم بأسعار مخفضة تصل إلى 20%، بالإضافة إلى افتتاح عدد 25 منفذا وشادرا لبيع السلع الغذائية والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، كذلك تسيير قوافل سلع غذائية مخفضة بالمراكز لاستقبال الشهر الكريم، وكذلك عرض وبيع السلع المخفضة بفروع دلتا ماركت التابعة للشركه العامه لتجارة الجملة بشارع الجلاء وعلم الروم مع توفير لحوم سودانية بلدية بفرع شارع الجلاء بسعر 165 جنيها للكيلو تحت إشراف مديرية التموين.