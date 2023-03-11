محافظ مطروح يكرم مسعفا وسائقا أعادا مبلغ 178 ألف جنيه لمركز شرطة

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت، المسعف فريد محسن الفقى، والسائق فتحى عبدالعال بدر ،وذلك بحضور سيد عبد العزيز المشرف عليهما بقطاع الضبعة، والدكتور مصطفى أشرف مدير اسعاف مطروح، وذلك لامانتهما وردهما لمبلغ مالى قدره 178.6 ألف جنيه عثر عليهما، أثناء اسعافهم لسائق سيارة نصف نقل انقلبت به امام قرية أطنوح على الطريق الدولي الساحلى مطروح إسكندرية، وتم نقله لمستشفى رأس الحكمة المركزى .

ووجه محافظ مطروح الشكر لأمانة رجال الإسعاف كمثال يحتذى به، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه شكر لهيئة الإسعاف وما قام به المسعف والسائق تقديرا لأمانتهما وإخلاصهما وحسن تصرفهما، وإعتباره مثالا يحتذى به في العمل.

كانت غرفة إسعاف مطروح، تلقت بلاغا بحادث انقلاب سيارة بطريق مطروح الساحلي قبل قرية اطنوح، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصاب لمستشفى رأس الحكمة المركزي.

حيث تبين أنه أثناء قيام طاقم نقطة إسعاف حنيش شرق مدينة مطروح باسعاف أحد المصابين في حادث مروري بقرية اطنوح عثر ، المسعف فريد محسن الفقي، والسائق فتحي عبد العالي بدر القناشي علي مبلغ 178.6 ألف جنيه، وقاموا بتسلم المبلغ المالي الي نقطة شرطة رأس الحكمة مطروح من خلال محضر رسمي .



جانب من التكريم



جانب من لقاء محافظ مطروح لمسعف وسائق