سفير ألمانيا بالقاهرة يزور سوهاج غدا ويتفقد مدارس ومستشفى ومواقع أثرية

ويرافق السفير هارتمان عضو مجلس النواب المصري ورئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان، النائب طارق رضوان، سوف يتمحور هدف الزيارة حول موضوع التعليم الذي يتجاوز تقليديا نطاق القاهرة والإسكندرية.

وأوضح البيان أن السفير هارتمان سوف يقوم بزيارة إلى مستشفى دار السلام المحلي ليتعرف كيف تقوم الأطقم الطبية، هناك بتحسين الخدمة الصحية في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقتها الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن محافظة سوهاج تعتبر مكانا تاريخيا عريقا، لذا سوف يقوم السفير هارتمان في إطار هذه الزيارة بتفقد المواقع الأثرية، منها الدير الأحمر ومعابد ومدينة أبيدوس ومعبد ميريت آمون الذي شارك في اكتشافه وفض مكنوناته المعهد الألماني للآثار.