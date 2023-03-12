محافظ سوهاج يتفقد أعمال التطوير والتجميل بمدينة جهينة.. صور

سوهاج – عمرو خلف

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اليوم، خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة جهينة، أعمال التطوير والتجميل الجارية بالمدينة، بحضور النائب إبراهيم خليفة، والنائب محمود الضبع، والنائبة غادة الضبع، أعضاء مجلس النواب، وممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة.

شملت جولة المحافظ تفقد مدخل مدينة جهينة من ناحية المراغة، وأعمال التجميل بميدان المستقبل، بالإضافة إلى المشتل الخاص بزراعة الأشجار المثمرة، وكذلك الجدارية الجديدة، أمام إدارة جهينة التعليمية، كما تفقد المحافظ ومرافقيه أعمال ازدواج طريق محور وسط المدينة، وأعمال رصف طريق الأبراج .

وأوضح رئيس مركز ومدينة جهينة أن أعمال التجميل التي تشهدها جهينة، تأتي عن طريق الجهود الذاتية، وبمشاركة المجتمع المدني، مؤكدا أن مدينة جهينة سوف تشهد خلال الفترة القليلة القادمة طفرة كبيرة على مستوى التطوير والتجميل، ورصف الطرق.