محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا رمضان فى رأس سدر بتخفيض 35% إلى %40

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الأحد منذ قليل ومعرض أهلا رمضان بمدينة رأس سدر كمنفذ استراتيجى لمحاربة الغلاء، وأكد المحافظ أن المعرض يضم جميع السلع الغذائية من سلع الغذائية والدواجن والارز والمكرونة والخضراوات، بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات الفاكهة والخضراوات واللحوم والدواجن والأسماك وسلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأضاف المحافظ تراوحت التخفيضات من 35 إلى 40% بالإضافة لتوفير اللحوم البلدى بسعر 200 جنيه للكيلو، وأشاد المحافظ بجودة المعروضات وشدد على ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة وتوفيرها طوال شهر رمضان وتكثيف الحملات الرقابية

أكد المحافظ أن المحافظة تدعم كل مبادرة توفر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتشارك فى جهود الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير السلع التموينية والاساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، ومحاربة الجشع واحتكار التجار، كما قرر المحافظ تخصيص تكاليف الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة بتكلفة 1 مليون جنيه، لتوفير السلع الغذائية وتوزيعها بالمجان على المواطنين

وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة ومنع تخزين واحتكار السلع، لرفع العبء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل، كما أنها حريصة على الاستمرار فى خطة التوسع فى افتتاح معارض "أهلا رمضان" ومعارض بيع السلع بالأسعار التنافسية فى باقى مدن المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية وكبار التجار مضيفًا أن الجميع يعمل من أجل خدمة المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية من السلع

وأكد المحافظ وصول 11 طن مواد غذائية متنوعة للمحافظة من اللحوم البلدية الطازجة ودواجن وسلع غذائية سكر والدقيق والازر المحافظة تعمل على توفير كافة السلع الضرورية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى كتف فى كتف لمحافظة توزيع على المواطنين بالمجان، لافتا إلى توزيع 5 أطنان تمورعلى المواطنين بالمجان.