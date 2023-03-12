324 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء لأهالى طور سيناء و126 لمدينة دهب

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، على عدد 10 قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالى مدينة طور سيناء "نموذج 10"، و8 قرارات تصالح لأهالى مدينة دهب، وذلك خلال عرض مبروك الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء، وأحمد جميل رئيس مدينة دهب بمكتب المحافظ بطور سيناء.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وأشار المحافظ، إلى أن بذلك يصبح إجمالى عدد قرارات التصالح التى تم التصديق عليها حتى الآن لأهالى مدينة طور سيناء 324 قرار حالات تصالح و126 حالة تصالح على مخالفات البناء لأهالى مدينة دهب.

ووجه محافظ جنوب سيناء، بضرورة استكمال التصديق على باقى قرارات التصالح لأهالى مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.