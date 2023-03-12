محافظ الفيوم يشهد افتتاح الملتقى التصديرى "Export Smart"

الفيوم رباب الجالي

شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ، افتتاح فعاليات الملتقى التصديرى لعرض الخدمات المقدمة لدعم المصنعين ومساعدتهم على التصدير "Export Smart" فى دورته الثانية، الذي ينظمه مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع المجالس التصديرية، وجمعية مستثمري الفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذة دعاء سليمة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، وطارق راشد مدير عام فروع مركز تحديث الصناعة، وأشرف يوسف مدير فرع الفيوم وبنى سويف، وأحمد الشرقاوى المدير الإقليمى لمنطقة الصعيد بالمركز، وعبد الله مختار منسق مشروعات الفيوم، والمهندس عصام الدين أبو القاسم نائب رئيس جمعية مستثمرى الفيوم، ويحيى المنشاوى مدير تطوير الأعمال والتعاون الدولى، ومى خيرى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، ورئيسي مركزي طامية وأبشواي، وعدد من القيادات التنفيذية، والمهتمين بالصناعة والتصدير.

شملت الفعاليات، كلمات لعدد من السادة الحضور المشاركين بالمؤتمر، حول الخدمات المقدمة من المجالس التصديرية للصناعات الكيماوية، والغذائية، والطبية، والحاصلات الزراعية، ثم ندوة تعريفية حول أساسيات التصدير.

وفى كلمته رحب محافظ الفيوم، بالمدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة على أرض المحافظة، وأعضاء المركز، وكافة الحضور، مثمناً الدور الذى يقوم به مركز تحديث الصناعة من خلال التعاون المثمر مع محافظة الفيوم، لجذب العديد من فرص الاستثمار، وزيادة فرص التصنيع والتصدير، والعمل على زيادة قدرات المحافظة التنافسية عن طريق الاستغلال الأمثل للمقومات الطبيعية والبشرية بالمحافظة، خاصةً فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى يمر بها العالم أجمع.

وأوضح المحافظ، أن الفيوم تتميز بتعدد مقوماتها الطبيعية الجاذبة للاستثمار، وكذا تنوع المحاصيل الزراعية، كالقمح والطماطم والبصل والزيتون والنباتات الطبية والعطرية، والفاكهة، التي تجعل منها قبلة للمستثمرين الجادين، لافتاً إلي أن المحافظة تقوم بإعداد خريطة زراعية للمحاصيل الصيفية والشتوية بأنواعها المختلفة، ومساحة كل منها، مما يُسهم فى التيسير على المصنعين والمستثمرين.

وأكد "الأنصاري" خلال كلمته، أن المحافظة حريصة على تذليل كافة المعوقات وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وكذا تقديم الدعم اللازم لتنمية الصناعة، وتحقيق نقلة نوعية في هذا الشأن، بما يخدم رؤية وتوجهات الدولة والقيادة السياسية لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين، لخلق المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة بالمشروعات المزمع إنشاؤها بالمناطق الاستثمارية، خاصةً بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، والفيوم الجديدة، ومنطقة منشاة كمال بطريق أسيوط الغربى.

فيما أوضحت المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أن المركز يمثل الجناح الفنى للمحافظة، ويعمل على توفير الدعم الصناعى، لخلق فرص عمل جديدة، من خلال عقد المؤتمرات والتعاون مع المجالس التصديرية، لمساعدة المصنعين على التصدير، وتحقيق المزيد من التقدم فى مجال التصنيع، لافتةً إلي أن مركز تحديث الصناعة يقدم حافز خصم من قيمة المساهمة للعميل بخدمات الدعم الفني، التي يقدمها للمستثمرين بالفيوم والصعيد.