محافظ الفيوم ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء القرعة العلنية للحج

الفيوم رباب الجالى

شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، واللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، مراسم إجراء القرعة العلنية للحج للعام الحالى 1444 هجرية – 2023 ميلادية، والتى نظمتها مديرية أمن الفيوم بنادى قارون الرياضى تحت إشراف وزارة الداخلية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، والمشايخ والدعاة.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطنى، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وعقب ذلك أجريت وقائع القرعة عن طريق الحاسب الآلى، حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين للحج هذا العام 2039 مواطناً ومواطنة على مستوى المحافظة، فاز من بينهم 179 شخصاً لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام، يمثلون حصة المحافظة المقررة منهم 6 كبار السن، و173 "للأقسام والمراكز" موزعين على مراكز المحافظة، بواقع 26 لبندر الفيوم، و40 لقسم أول وثان الفيوم، و32 فرصة لمركز إطسا، و22 لمركز طامية، و27 لمركز سنورس، و17 لمركز أبشواى، و9 ليوسف الصديق، بالإضافة إلى اختيار عدد 90 فرصة للاحتياطى، فى حالة تخلف أى حاج من الأساسيين بالقرعة.

أجريت القرعة بشكل إليكترونى عن طريق الحاسب الآلى، لضمان تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين المتقدمين، وكانت الأولوية فيها للذين لم يؤدوا الفريضة من قبل.

وقدم محافظ الفيوم التهنئة، للحجاج الذين تم اختيارهم لأداء مناسك الحج هذا العام، مطالباً إياهم بأن يكونوا واجهة مشرفة لمصر عامة وللفيوم بوجه خاص، والدعاء لوطننا الحبيب مصر بأن يحفظها الله من كل مكروهٍ وسوء.