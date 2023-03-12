مديرية أمن القليوبية تجرى قرعة الحج.. 599 فائزا

القليوبية إبراهيم سالم

أجرت مديرية أمن القليوبية بقيادة مدير أمن القليوبية، إجراءات قرعة الحج للعام الهجرى الجارى، بمشاركة مساعد المدير للشؤون المالية والإدارية، ومفتش وزارة الداخلية، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة، بحضور عدد كبير من المتقدمين لحج القرعة بمحافظة القليوبية، وذلك بنادى الشرطة بمدينة بنها.

وبدأت الإجراءات بعزف السلام الجمهورى، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة لمدير أمن القليوبية، الذى وجه تهنئة مسبقة لمن حالفهم الحظ خلال قرعة الحج التى تم إجراؤها، مؤكدا أنه تم العمل بشكل متواصل للانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لقرعة الحج لهذا العام.

وبدوره أعلن مساعد مدير أمن القليوبية للشؤون المالية والإدارية، أنه بلغ أعداد المتقدمين للحج لهذا العام بالقليوبية 6827 مواطن، عن طريق أقسام ومراكز الشرطة أو إلكترونيا، فيما بلغت النسبة المخصصة لمحافظة القليوبية 599 تأشيرة حج ، تم تخصيص منها نسبة 3% لكبار السن، باجمالى 19 تأشيرة حج، كما تم تخصيص 50%، من إجمالى هذه التأشيرات للاحتياطى بالقليوبية، كما أن القرعة تمت بشكل الكترونى وليس هناك أى تدخل لأشخاص بها.

وبلغ إجمالى عدد المتقدمين 6827 مواطن، تم اختيار 599 منهم للحصول على تأشيرة الحج، منهم 19 لكبار السن، و580 مواطن بالقرعة الأساسية، وكذلك اختيار 300 بالقرعة الاحتياطية.

وجاءت التوزيعة الخاصة بأقسام ومراكز القليوبية على النحو التالى، الخصوص 6 تاشيرات، والعبور 39 تاشيرة، بنها وقسم ثان بنها 52 تأشيرة، وشبرا الخيمة أول 45 تأشيرة، شبرا الخيمة ثان 43 تأشيرة، مركز وقسم شرطة الخانكة 47 تأشيرة، قليوب 12 تأشيرات، وقها 9 تأشيرات، القناطر الخيرية 51 تأشيرة، مركز بنها 74 تأشيرة، مركز شرطة شبين القناطر 55 تأشيرة، مركز طوخ 66 تأشيرة، مركز قليوب 46 تأشيرة، مركز كفر شكر 35 تأشيرة.