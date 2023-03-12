محافظ الشرقية يبحث مع الوكالة الهندسية الفرنسية إنشاء أسواق الجملة ببلبيس

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وفد الوكالة الهندسية الفرنسية للتنمية، وذلك لبحث ومناقشة أوجه التعاون والتنسيق لإنشاء أسواق لتجارة الجملة والقطاعى على مساحة 28 فدان بمدينة بلبيس، والذى يأتى فى إطار التعاون الثنائى الوثيق بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، والعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030.

رحب محافظ الشرقية بوفد الوكالة الهندسية الفرنسية للتنمية، مؤكداً أن المحافظة تضم العديد من الأسواق الحضارية الجملة ونصف الجملة وتم وضع خطة لتطوير الأسواق العشوائية والسويقات ونقلها لاماكن حضارية جديده يراعى فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعى للوقاية من حدوث أى كوارث حفاظا على الارواح والممتلكات وتكون ذات عائد اقتصادى على المواطنين والبائعين.

وخلال اللقاء كلف المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ، بتشكيل فريق عمل لمراجعة المساحات التى سيتم تخصيها لإنشاء الأسواق عليها أو المشروعات الأخرى التى سيتم تنفيذها بالمناطق المجاورة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة واعداد تقرير مفصل موضح به المحاور المرورية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والمرافق بالمنطقة وكذلك سرعة انهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بتخصيص المساحة اللازمة لاقامة الأسواق عليها.

وأوضح محافظ الشرقية أن الوكالة الهندسية الفرنسية للتنمية انتهت من إعداد دراسة الجدوى اللازمة لإنشاء المشروع بنسبة 75 % وسيتم الانتهاء منها نهاية شهر مايو القادم حيث تشمل الجدوى الاقتصادية والمردود والعائد الاقتصادى، لافتا إلى انه تم اختيار مدينة بلبيس لخدمة المواطنين بمحافظة الشرقية وقربها من محافظات الدلتا.

وأضاف محافظ الشرقية، أنه من المقرر أن تقوم الوكالة الهندسية الفرنسية للتنمية بإقامة 5 مبانى على مساحة 8 أفدنة لخدمة الأغراض التجارية واستغلال باقى المساحة لإنشاء أسواق الجملة والقطاعى للفواكه واللحوم والخضروات لافتا إلى أن الاسواق سوف تضم منشآت للتغليف والتعبئة والتخزين والحفظ داخل ثلاجات وأماكن لخدمات العمال وسيتم تدوير مخلفات الخضراوات والفاكهة واللحوم الصلبة وغير الصلبة لتحويلها لطاقة نظيفة، مثلما يحدث بأسواق الجملة فى فرنسا.

حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ والمهندسة سالى حسين مديرة إدارة الشئون الهندسية والمهندسة نهى العزازى مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، توفيق مسعد مدير إدارة الشئون الاقتصادية، هانى عقل مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس.