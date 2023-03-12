اليوم السابع
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محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال رصف محور روض إسكندر بمركز أبو صوير

الأحد، 12 مارس 2023 08:50 م
محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال رصف محور روض إسكندر بمركز أبو صوير أعمال رصف محور روض إسكندر بمركز أبو صوير
الإسماعيلية- صبرى غانم

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تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الأعمال الجاري تنفيذها في قطاع الطرق والتي تشهدها محافظة الإسماعيلية خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2022/2023.
 
وقامت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي بتنفيذ أعمال الرصف بطريق روض إسكندر، الموصل بين مركز ومدينة أبوصوير، من أمام المزلقان وحتى اتجاه مرور 30 يونيو.
 
وأكد "الشيمى" أن المحاور المرورية التي تشهد تطوير ورصف ورفع كفاءة وما يرافقها من أعمال تعديل مسارات المرافق والخدمات والتوسعة، جاءت بعد دراسة وطبقًا للكثافات المرورية، مشيرا إلى أن الخطة الحالية تشهد العديد من المحاور المرورية الجديدة بالمراكز والمدن، وكذلك مدينة الإسماعيلية، بالإضافة إلى استكمال الخطط السابقة.
 
ومن الجديربالذكر، أن محور روض اسكندر يخدم مجمع المصالح الحكومية والمدارس ومحطات الخدمات الخاصة بمركز ومدينة أبوصوير، وتتم الأعمال بطول 3 كيلو ونصف وعرض يتراوح من 10 إلى 12متر، ويأتي ضمن خطة رصف 2023 لمركز ومدينة أبوصوير ويبلغ تكلفته 18 مليون جنيه.
 
 

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اخبار الاسماعيلية



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