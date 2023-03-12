السيطرة على حريق "هيش" فى طريق البلاجات بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، على حريق شب بمنطقة بها هيش على طريق البلاجات السياحي دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بنشوب حريق بمنطقة هيش بطريق البلاجات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان الحريق، كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق.

ونجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.