اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 مارس 2023 07:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق "هيش" فى طريق البلاجات بالإسماعيلية

الأحد، 12 مارس 2023 07:00 م
السيطرة على حريق "هيش" فى طريق البلاجات بالإسماعيلية السيطرة على حريق فى طريق البلاجات
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، على حريق شب بمنطقة بها هيش على طريق البلاجات السياحي دون خسائر بشرية. 
 
تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بنشوب حريق بمنطقة هيش بطريق البلاجات. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان الحريق، كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق.
 
ونجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية. 
 
السيطرة على حريق فى طريق البلاجات (1)
السيطرة على حريق فى طريق البلاجات (1)

السيطرة على حريق فى طريق البلاجات (2)
السيطرة على حريق فى طريق البلاجات (2)

السيطرة على حريق فى طريق البلاجات (3)
السيطرة على حريق فى طريق البلاجات (3)

 


الحماية المدنية

اسعاف الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

طريق البلاجات

حريق هيش



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة