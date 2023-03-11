محافظ أسوان لوزيرة التعاون: الانتهاء من 612 مشروعا ضمن "حياة كريمة".. صور

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، أن أسوان تفتح زراعيها لمزيد من المشروعات الداعمة للتنمية والإنماء الهادف فى كافة القطاعات التى تساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير جودة الحياة لهم، وهو الذى يتواكب به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمشروعات غير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث من خلال مبادرات رائدة أصبحت نموذجاً ناجحاً.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، ضمن فعاليات أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة استعداداً لتوقيع الإطار الإستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، بحضور وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، أن مبادرة " حياة كريمة " الجارى تنفيذها داخل 39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية و 380 نجع وكفر وتابع شهدت الإنتهاء من 612 مشروعا، فيما جار العمل فى 1008 مشروعات أخرى.

وأشار إلى أن أسوان دخلت مرحلة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بعد إنشاء وتطوير 11 مستشفى و 112 مركزا طبيا ووحدة صحية ، فضلاً عن العديد من المشروعات ضمن المحاور التنموية الأخرى التي تساهم فى الإرتقاء بمستوى معيشة المواطن الأسوانى.