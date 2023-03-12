محافظة كفر الشيخ تشارك فى جناح منصة "أيادى مصر" بسجاد وكليم فوه.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شاركت محافظة كفر الشيخ، بسجاد وكليم فوه الهاند ميد في جناح منصة "أيادي مصر"، التابعة لوزارة التنمية المحلية، والمقام بمعرض القاهرة الدولي في دورته الـ 56 في مركز القاهرة الدولي بمدينة نصر، خلال الفترة من 9 حتى 18 مارس 2023، بحضور الدكتورة ايمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع بالمحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة شاركت في المعرض بسجاد وكليم فوه الهاند ميد، الذي افتتحه وتفقده اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والذي يحتوي على المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية التي تتميز بها المحافظات، مؤكدا أن المحافظة شاركت بالعديد من المعروضات المصنوعة من صوف مودرن، بارز، قطن بيور، شاجي طبيعي، قطن مخلط، كتان، قطيفه، رمش،اضافة لأعمال بدوية، اسلامي، وجوبلان، ولوح، ومشيات.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حرص القيادة السياسية، ومحافظة كفر الشيخ على دعم الصناعات الصغيرة، ولاسيما الصناعات الحرفية، لما تمثله من أهمية كبرى وتنمية حقيقية في المجالات المختلفه، ولما كانت صناعة السجاد والكليم في مصر عل وجه العموم، وفوه على وجه الخصوص تشتهر بشهر عالمية نتيجه جودة الصناعة العالية ودقة المصنعين وحرفيتهم التي لايوجد لها مثيل في أي مكان أخر، فإن المحافظة تولي اهتماما شديدا لتلك الصناعه، وقد قامت المحافظة بالتنسيق مع الشباب والرياضة وفرع المجلس القومي للمرأة بتنظيم دورات لتعليم حرفة السجاد والكليم، والتسويق الالكتروني للمصنعين، ضمانا لسهولة انتشار الصناعة ومواكبة التقدم التكنولوجي في مجال التسويق.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بجودة المنتجات، والحرفية العالية التي يتسم بها مصنعي السجاد والكليم في فوه، والتي تعتبر أحد كنوز محافظة كفر الشيخ، مؤكداً علي حرص المحافظة علي دعم وتنمية الصناعة بكل السبل وذلك لأنها تعتبر أحد أهم ركائز التنمية داخل محافظة كفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، لدينا صناعة لها تاريخ، ومخزون كبير لدى الصنايعية، مؤكداً أنه جرى التواصل مع وزارة التضامن لعمل مبادرة للنهوض بالصناعة، والمرحلة الأولى، وتم شراء كل الراكد من السجاد لاستخدامه في منازل سكن لكل المصريين، وهذا في حد ذاته تسويق كبير، وسيتم تدريب عدد من الشباب ليشربوا المهنة من كبار الصنايعية الذين عملوا لمدة تزيد عن 55 سنة فيها، وبروتوكولات ليأخذ السجاد مكانته، إضافة لتوزيع نول على عدد من الشباب والفتيات.



تنوع معروضات محافظة كفر الشيخ في منصة ايادي مصر



جانب من السجاد والكليم ضمن معروضات محافظة كفر الشيخ



مشاركة كفر الشيخ بسجاد وكليم فوه