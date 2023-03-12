محافظ كفر الشيخ يتفقد المركز التكنولوجى المتنقل وتقديمها 124 خدمة للمواطنين

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، بشارع نبوي المهندس، وسط مدينة كفر الشيخ، وسط إقبال جماهيري، للاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها، وعددها 142 خدمة، على منظومة تطوير خدمات المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتقى محافظ كفر الشيخ بعدد من المواطنين، ودار حوار عن الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية وسيارة المركز التي تتوجه أسبوعيا لمراكز وقرى المحافظة، وخاصة القرى المتطرفة.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حسن صفوت، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، وسماح حامد فؤاد، مشرف على المراكز التكنولوجية ومشرف على سيارة المركز التكنولوجى المتنقل، وعدد من المواطنين.

يأتي ذلك في اطار تكليفات القيادة السياسية، بتطوير خدمات المواطنين، وتعاون كافة الجهات مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة، للمواطنين، من خلال المراكز التكنولوجيا، وتقديم الخدمات بالمناطق النائية والقرى، وتتواجد بمناطق التجمعات السكنية والمزدحمة، لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل تتوجه أسبوعيا للقرى النائية والأماكن الأكثر ازدحاماً بالمدن والمراكز ، لتقديم كافة الخدمات، تيسيرا على المواطنين، وعدم تكبدهم الانتقال للمدن، للاستفادة من خدمات المراكز التكنولوجية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تقدم الخدمات المتعددة من خلال سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، والتي تضم طاقم عمل مكون من 2 موظف شباك، وموظف خزينة الكتروني، ويتم الدفع الكترونيا من خلال الفيزة، لتوفير كافة سبل الراحة، إضافة أن السيارة مكيفة، وبها كافة الخدمات، بالإضافة إلى مواكبة عصر التطور التكنولوجي، والتحول الرقمي، مؤكداً أن المراكز التكنولوجية تقدم 142 خدمة، على منظومة تطوير خدمات المحليات من خلال 13 مركزا بمجالس المدن، وعدد المعاملات السنوية 158 ألف طلب، بالاضافة لمركز متنقل لتقديم كافة الخدمات بالمناطق النائية والقرى، والأماكن المزدحمة، ويتم الإعلان عن الخطة الأسبوعية لتتواجد سيارة المركز التكنولوجي بقرى ومراكز المحافظة.

وأضاف عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، تقدم جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكافة أنواع التراخيص " محلات واشغالات، واعلانات، هدم، بناء، تعليه، ترميم، تعديل "، وطلب توصيل مرافق" كهرباء مياه"، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات، تراخيص المحلات الجديدة على قانون 154 لسنة 2019.



احدى المواطنات بالسيارة تتلق الخدمات



الاستفسار عن الخدمات التي تقدمها سيارة المركز التكنولوجي المتنقل



التأكد من تشغييل تكييف السيارة



جانب من اعمال تفقد السيارة



جانب من التفقد



حتويات سيارة المركز التكنولوجي المتانقل



سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بشارع نبوي المهندس بكفر الشيخ



طاقم العمل بسيارة المركز التكنولوجي المتنقل



محافظ كفر الشيخ يتابع العمل بسيارة المركز التكنولوجي