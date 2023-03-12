لو معاك قطعة أرض في المدن الجديدة اعرف تيسيرات وزارة الإسكان لاستكمال التنفيذ

كتب أحمد حسن

قررت وزارة الإسكان منح تيسيرات جديدة لأصحاب قطع الأراضى الصغيرة في المدن الجديدة، وذلك لاستكمال تنفيذ المشروعات عليها، وتأتي تلك التيسيرات بسبب الظروف الاقتصادية الأخيرة.

وقررت الوزارة منح العملاء المخصص لهم قطع أراض سكنية صغيرة، مهلة بدون مقابل، توازى 20 % من المدة الأصلية للتنفيذ، وذلك لاستكمال تنفيذ البناء.

وقال الدكتور وليد عباس ، المشرف علي قطاع التخطيط والمتابعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أن أن منح هذه المهلة، يأتى فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على التيسير على المواطنين، وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة على المستوى المحلي والعالمي، وحرصا منها على تحقيق الهدف المرجو من تخصيص الأراضي بمختلف مستوياتها للمواطنين بالمدن الجديدة، وهو إنشاء المواطنين لمساكنهم الخاصة، والانتقال للسكن والإقامة بتلك المدن، مما يسرع بتنميتها، ويوفر فرصا استثمارية جديدة، مما يؤدي لإتاحة المزيد من فرص العمل، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأوضح، أن موافقة مجلس إدارة الهيئة، نصت على منح مهلة بدون مقابل، توازى 20 % من المدة الأصلية للتنفيذ، تُضاف للمدة الأصلية، لجميع قطع الأراضي السكنية الصغيرة (ما عدا ابنى بيتك)، وذلك للأراضي التي تم استلامها من عام 2017 حتى تاريخه، لاستكمال التنفيذ، مع السماح خلال المهلة الممنوحة باستخراج التراخيص، على أن يطبق ذلك على الأراضي الساري تخصيصها، أو الملغاة لعدم التنفيذ عن تلك الفترة، ولم يتم سحبها لحوزة الجهاز، ولم يتم طرحها على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأضاف يتم تطبيق المهلة بالشروط التالية: سداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة قطعة الأرض بالأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد قبل منح المهلة، مع عدم وجود مخالفات بنائية على قطعة الأرض، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة إن وجدت، موضحاً أنه وبمجرد إنتهاء هذه المهلة، يجوز بناءً على طلب العميل، شراء مدة زمنية لاستكمال التنفيذ، والانتهاء من مشمول الرخصة، بمقابل مادى طبقاً للمعادلة الواردة بقرار مجلس الإدارة رقم (84) بتاريخ 2015/5/6 لقطع الأراضي السكنية الصغيرة.