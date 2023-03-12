طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج تنظم حفلاً لتكريم حفظة القرآن والحديث.. صور

سوهاج محمود مقبول

نظم طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج حفلاً لتكريم الفائزين بمسابقتى القرآن الكريم والحديث الشريف على مستوى كليات الجامعة، وذلك بحضور الدكتور حسان النعمانى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من اجل مصر، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الشيخ عبد الرحمن اللاوى الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف بالمحافظة، الشيخ ابراهيم حسن السوهاجى المقرئ بالاذاعة والتليفزيون، ونخبه من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة على أن هذا الاحتفال يهدف إلى غرس قيم الدين السمحة لدى الطلاب لخلق شخصية متميزة قادرة على اتخاذ القرارات السليمة، والتركيز على النماذج المتفوقة لدى الطلاب لخلق روح المنافسة الشريفة بينهم.

وقال الدكتور حسان النعمانى أن طلاب من أجل مصر حرصت على تنظيم تلك الاحتفالية للاحتفال بالطلاب الحافظين للقرآن الكريم والحديث الشريف وتشجيع الطلاب الآخرين على الاقتداء بهم، حيث تم تكريم 12 طالب وطالبة من حفظه القران الكريم كله ونصفه من مختلف كليات الجامعة، وهم الفائزون والمشاركون فى مسابقتى القران الكريم والحديث الشريف على مستوى الجامعة.

بدأت فعاليات الحفل بقراءة القرآن الكريم وتضمن كلمة وعظ وإرشاد عن فضل القران الكريم وكرامته ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن اللاوى، وفقرة انشاد وابتهالات دينية قدمها الشيخ ابراهيم حسن السوهاجى، وفى نهاية الحفل تم تكريم الطلاب الفائزين وتوزيع مصاحف وشهادات التقدير، كما تم تكريم الطلاب المشرفين على تنفيذ الحفل.