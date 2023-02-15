الجريدة الرسمية تنشر قرار ترقية أسماء ضابطين شهيدين بأمن كفر الشيخ وأسوان

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار وزارة الداخلية بترقية اسم الشهيد النقيب أحمد ياسر توفيق على أحمد الضابط بمديرية أمن كفر الشيخ سابقًا "استثنائيًا" إلى رتبة رائد، وترقية اسم الشهيد الملازم أول محمد عبد الفتاح محمود كيلانى، الضابط بمديرية أمن أسوان سابقًا "استثنائيًا" إلى رتبة نقيب.

صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد الواردة بقانون هيئة الشرطة، وعلى القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2023 والقار الوزاري 196 لسنة 2013.