اليوم السابع
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ضبط متهم بإدارة منظومة لخدمات الإنترنت بدون ترخيص بالجيزة

الأحد، 12 مارس 2023 06:56 م
ضبط متهم بإدارة منظومة لخدمات الإنترنت بدون ترخيص بالجيزة حملات أمنية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، بإنشاء وإدارة منظومة إتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المعنية المختصة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف المذكور بمحل عمله الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، وأمكن ضبطه وبحوزته الأجهزة المستخدمة فى إدارة الشبكة المشار إليها (22 جهاز "سويتش" – 3 أجهزة "راوتر").

بمواجهة المتهم اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

 


حقوق الملكيه الفكريه

المصنفات

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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