"صحة مطروح": عيادة متخصصة لمرضى القلب فى عدد من مراكز المحافظة

كتب -أحمد الزغبي

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة مطروح، برئاسة الدكتور مبروك سالم، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم خدمة طبية لائقة لأهالي المحافظة لرفع المشقة وعناء السفر عن مرضي القلب ، وتقديم خدمة طبية متميزة بجميع الوحدات الصحية بالمحافظة ،تخصيص عيادات لمرضي القلب في عدد من المراكز .

وصرح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح ، أنه تحت إشراف الدكتور محمد طالب مدير مستشفى النجيلة في إطار حرص المديرية على توفير الأطباء من التخصصات النادرة والحرجة مع استحداث عيادة متخصصة لخدمة مرضي القلب، بمستشفيات مراكز المحافظة - النجيلة - الحمام - الضبعة.

وأضاف وكيل صحة مطروح ،أنه سيتم تفعيل العمل بعيادة القلب و الأشعة التليفزيونية على القلب(إيكو) - رسم قلب عادي ورسم قلب بالمجهود، ويتم الحجز في مستشفى النجيلة، وتحديد اليوم للكشف أسبوعيا بعد تجميع عدد من الحالات.

وعلى صعيد آخر ، وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على جهود بيت الزكاة والصدقات المصري ودعم محافظة مطروح بعدد 10 آلاف كوبون بقيمة 3 ملايين جنيه مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، بمدن وقري المحافظة.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح اليوم السبت لفضيلة الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ومصطفى قنديل مدير إدارة بيت الزكاة بالأزهر الشريف.

وأوضح الشيخ عبد العظيم سالم، أن كوبونات بيت الزكاة موزعة على مدن المحافظة كالتالي 6 آلاف كوبون، والعلمين 750 كوبون، والحمام 1000 كوبون وقرى البنجر 1000 كوبون وسيوة 750 كوبون وبرانى 500 كوبون.

وأوضح سالم أن سيتم تسليم المستفيدين للمواد الغذائية من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بتلك المراكز، بالإضافة الى ألف مستفيد سيلقي كوبون من خلال البريد موزعة على المركز تابعين لبيت الزكاة والصدقات المصرى ،بينما وجه محافظ مطروح مديرية التموين للتأكد من تواجد السلع الغذائية بأنواعها لاستبدالها للمستحقين الذين تم منحهم بكوبونات بيت الزكاة.