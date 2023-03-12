صحة قنا: فحص 88 ألف سيدة بمبادرة "صحة الأم والجنين" منذ انطلاقها

قنا- صابر سعيد

أعلن الدكتور راجى تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن فحص 88423 سيدة فى جميع مراكز المحافظة منذ انطلاق مبادرة "صحة الأم والجنين " فى مارس 2020 وحتى الآن، فى إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأوضح صالح، أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بالإمراض التى تنتقل من الأم للجنين كالإصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى، وذلك للسيدات الحوامل وصرف العلاج والرعاية الصحية اللازمة للمصابين، والتحويل لأقرب مستشفى لتلقى الرعاية والعلاج، كما أن المبادرة تستهدف الاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة على الأم والجنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وأشارت الدكتورة سمية أحمد حسن، مدير إدارة الأمومة والطفولة بالمديرية والمشرف على المبادرة، إلى أن المبادرة تستكمل نشاطها لدعم السيدات من خلال المشورة الصحية السليمة للسيدات حول أهمية الوقاية، والحماية من تلك الأمراض من خلال فريق طبى بالوحدات ومراكز الأمومة والطفولة الموزعة على جميع مراكز المحافظة، وكذلك تقديم العديد من الخدمات للسيدات كقياس الطول والوزن وتحليل البول وضغط الدم.