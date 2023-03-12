اليوم السابع
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أكرم القصاص
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غدا.. انعقاد مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذى بالجزائر

الأحد، 12 مارس 2023 05:54 م
غدا.. انعقاد مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذى بالجزائر الجامعة العربية
بيشوى رمزى

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تترأس الجزائر أعمال الدورة العادية 58 لمجلس الوزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، ممثلة في وزير الصحة الجزائرى عبدالحق سايحى، يومى 13 و14 مارس الجارى.
 
وتعقد هذه الدورة تحت عنوان "تعزيز الأمن الصحى من أجل تحسين صحة السكان والاستعداد لأي جوائح غير معروفة"، وتكتسب أهمية بالغة نظرا للقضايا المحورية التي ستتناولها من أجل مواكبة التغيرات المتسارعة والرهانات الجديدة، وتعزيز العمل العربى المشترك، وترسيخ أواصره في المجال الصحي.
 
ويضم جدول أعمال هذه الدورة قضايا استراتيجية ذات طابع مستقبلي تهم العالم العربي، تتعلق أساسا بالعمل المشترك وتبادل الخبرات و التجارب، ومناقشة إنشاء هيئات صحية من شأنها تفعيل التعاون العربى، وكذا مسائل متعلقة بتكثيف الجهود فى كافة ميادين الصحة لاسيما مكافحة الأمراض، الصحة والبيئة، السياحة العلاجية، وكذا تقديم الدعم اللازم للدول الأعضاء.
 
ومن المقرر أن تتم في هذه الدورة مناقشة المقترحات التي تقدمت بها الجزائر، والمتعلقة باستحداث هيئات، كالوكالة العربية للتنمية الصحية، وكذا المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة البشري، والتي من شأنها أن تكون منبرا جديدا لتعزيز التعاون العربي في الشؤون الصحية.
 
ولاقى المقترحان تجاوبا من طرف الدول الأعضاء نظرا لأهميتهما، وما ستأتي به الهيئتان من إضافة وتعزيز للعمل التوافقي المشترك بين الدول العربية، حيث ستشكلان منصة مناسبة للانطلاق مجددا بالتعاون العربي الجماعي في تنسيق السياسات والارتقاء بالأداء في المجالات الصحية، ما يعزز الموقف العربي عالميا، حيث ستعمل الجزائر بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، على تجسيد الهيئتين وإنشاؤهما وكذلك احتضان مقرهما بالجزائر.
 

الجامعة العربية

الجزائر

مجلس وزراء الصحة العرب

جامعة الدول العربية

مصر



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