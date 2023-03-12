اليوم السابع
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شرطة المرافق تشن حملة لإزالة تعديات المحلات والمقاهي والباعة المتجولين في الجيزة

الأحد، 12 مارس 2023 01:40 م
شرطة المرافق تشن حملة لإزالة تعديات المحلات والمقاهي والباعة المتجولين في الجيزة رفع اشغالات ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كثفت إدارة شرطة المرافق بالجيزة، من شن الحملات التي تستهدف إعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة الاشغالات والتعديات الخاصة بالباعة المتجولين، والمحلات التجارية، والمقاهي.

استهدفت الحملة عدة مناطق، منها إمبابة، والوراق، والدقي  وأسفرت عن تحرير وضبط 53 مخالفة تعدي وإشغال طريق لكافيهات، ومحلات، وباعة متجولين، وإعلانات بدون ترخيص.

كما تم إزالة حواجز وسلاسل حديدية، واستاندات لعرض البضائع، من شأنها تعطيل حركة السير، وتحرير محاضر إزالات إدارية،  ومخالفات متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13  من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

 


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