سفير الاتحاد الأوروبي: المياه قضية جيوسياسية تشعل الحروب وتؤزم قضية الهجرة

كتبت: هناء أبو العز

أكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، على وجود العديد من التهديدات للمياه بداية من تغير المناخ إلى التلوث البلاستيكي، الذى لم يسبق له مثيل فى تاريخ البشرية لذلك فقد أصبحت المياه قضية جيوسياسية، وسلعة استراتيجية، يمكن أن تؤدى إلى الهجرة، وتعوق الأمن الغذائي، بل وتسبب الحروب.

ولفت بيرجر، إلى أن مؤتمر COP27، ناقش تبنى نهج جديد تجاه الاستدامة، وعلينا أن نتحرك بسرعة، وهذا مهم بشكل خاص فى مصر، ففى خلال العقد القادم، سينخفض ​​متوسط ​​حصة مياه النيل لكل شخص بنسبة 22٪، فقط بسبب النمو السكاني، وقد يؤدى هذا إلى خطر كبير على جودة المياه، وبالتالى جودة الحياة بشكل عام.

وقال بيرجر، خلال احتفالية اليوم العالمى للمياه إنه استجابة لهذه التحديات، وكدليل على الالتزام واتباع استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر، يواصل الاتحاد الأوروبى دعم الحكومة المصرية مع منح أكثر من 550 مليون يورو، والاستفادة من الأموال الميسرة بما يقرب من 3 مليار يورو بفضل المؤسسات المالية الأوروبية، كما ندعم الاستجابة لهذه التحديات منذ عام 2007، وتغطى برامجنا الحالية الممولة بشكل مشترك 16 محافظة، وتوفر وظائف، بشكل أساسى فى المناطق الريفية، وسيساعد هذا فى تحسين نوعية الحياة لما يقرب من 20 مليون نسمة فى مصر.

ويحتفل وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى باليوم العالمى للمياه 2023 يوم الأحد فى حدائق عفلة بالقناطر الخيرية تحت شعار "تسريع التغيير" لحل مشكلة المياه والصرف الصحي.

ولفت بيرجر، إلى أنه لا يزال هناك الكثير الذى يتعين القيام به لمطابقة الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وهو السبب فى أن الاحتفال اليوم هو مناسبة لمناقشة سبل المضى قدما، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى ومصر جيران قريبان وشريكان استراتيجيان لهما تاريخ طويل من الصداقة، وتُظهر اتفاقية أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر العام الماضى اتساع نطاق تعاوننا فى جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك: الأمن الغذائى، والتحول الأخضر والرقمى، وخلق فرص العمل، والطاقة المتجددة والموارد الطبيعية، وخاصة المياه.

وقال بيرجر، أن قطاع المياه بالفعل أولوية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي. إنها - وستظل - إحدى ركائز تدخلنا الرئيسية: الاستثمار فى رأس المال البشرى، ودعم الاستثمار فى البنى التحتية، وضمان الوعى العام القوى بشأن توفير المياه والحفاظ عليها، جنبًا إلى جنب مع دعم النمو قوى للقطاعين العام والخاص. الشراكة فى مصر، مشيرا إلى إنشاء مبادرة الفريق الأوروبى للأمن المائى والغذائى المتكامل لمواجهة التحديات الرئيسية فى قطاعى المياه والزراعة مثل إنتاجية المياه وندرتها، التكيف مع تغير المناخ، تحسين حماية البيئة وتقوية المجتمعات الريفية. خلال شهر مايو الأوروبي، سننظم حدثًا رفيع المستوى تشارك فيه الحكومة المصرية.

وسيناقش الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والمؤسسات المالية الأوروبية المبادرات الوطنية للأمن المائى والغذائى لتعزيز التنمية المستدامة وستعرض الدعم الأوروبى للمبادرة الوطنية للمياه والغذاء والطاقة (NWFE) فى المياه والغذاء.

وقال بيرجر: يلتزم الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه بمواصلة العمل مع وزارة الموارد المائية والرى والشركاء الآخرين، قائلا يمكننا تحقيق الأهداف المشتركة معًا وتأمين المياه كمورد قيم ومستدام لمصر، وبدون ماء، لا يمكن أن تكون هناك حياة.