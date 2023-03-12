اليوم السابع
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من خلال دعم الودائع..

رويترز: إعلان مرتقب من الحكومة الأمريكية لمنع انهيار بنك "سيليكون فالى"

الأحد، 12 مارس 2023 05:30 م
رويترز: إعلان مرتقب من الحكومة الأمريكية لمنع انهيار بنك "سيليكون فالى" بنك سيليكون فالى
كتب محمد جمال

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أعلنت وكالة الأنباء رويترز أن الحكومة الأمريكية ستعلن منع انهيار بنك "سيليكون فالى" من خلال دعم الودائع، بحسب سكاى نيوز.

يذكرأن، أعلنت السلطات الأمريكية، أنها أغلقت مصرف "سيليكون فالي بنك" المقرب من أوساط التكنولوجيا والذى وجد نفسه فجأة فى حالة عسر، وأنها عهدت إدارة الودائع إلى المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة (FDIC).
 
وتخطط المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة لإعادة فتح فروع البنك الاثنين والسماح للعملاء بسحب ما يصل إلى 250 ألف دولار على المدى القصير، وهو المبلغ الذى عادة ما تضمنه المؤسسة.
 
وبدأت الاضطرابات عقب إعلان بنك سيلكون فالي "SVB"، بشكل مفاجئ عن إصدار 2.25 مليار دولار من الأسهم لتعزيز قاعدة البنك الرأسمالية بعد الخسارة الكبيرة التي مُنيت بها محفظته الاستثمارية، وهو ما هوى بأسهم البنك بنحو 60 بالمئة في تعاملات الخميس، كما انخفضت سنداته إلى مستويات قياسية، وأدى ذلك إلى موجة انخفاضات ضربت أسهم قطاع البنوك في أميركا وامتدت إلى أسواق آسيا وأوروبا أيضا.
 
وعمقت أسهم مجموعة "إس في بي فاينانشيال غروب" هبوطها، في تعاملات ما قبل السوق الجمعة، قبل أن يتم تعليق تداولها، حيث أوصى مستثمرو رأس المال الجريء الشركات بسحب أموالها من البنك، مما أثار المزيد من المخاوف بشأن الصحة المالية والسيولة في القطاع المصرفي الأوسع.

بنك سيليكون فالى

انهيار بنك سيليكون فالى

امريكا

الولايات المتحدة



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