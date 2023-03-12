رغم أزمة الطاقة.. تحديث شركة الكهرباء بسبب حمام سباحة دافئ بمنزل ريشى سوناك

كتبت ريم عبد الحميد

على الرغم من أزمة الطاقة التى تواجهها بريطانيا، إلا أن صحيفة الجارديان كشفت أن حمام السباحة الدافئ الجديد الخاص برئيس الحكومة ريشى سوناك، يستخدم الكثير من الطاقة لدرجة تطلبت تحديث شبكة الكهرباء المحلية لتلبية احتياجاته من الطاقة.

وذكرت الصحيفة أنه فى الوقت الذى يعانى فيه كثير من البريطانيين من ارتفاع فواتير الكهرباء، ويحاولون الحد من استخدامهم للطاقة، فقد تم تركيب معدات إضافية فى منطقة بعيدة شمال يورك شاير لتوفير سعة إضافية من الشبكة الوطنية للمنطقة التى يوجد بها منزل رئيس الحكومة.

وجاء هذا بعد أن أقام سوناك حمام سباحة دافئ جديد وصالة ألعاب رياضية وملعب تنس فى منزله الذى يقضى بعه عطلات نهاية الأسبوع. واضطر المهندسون إلى تركيب كمية كبيرة من المعدات وربط جديد بالشبكة الوطنية التى تعمل عبر الحقول المفتوحة.

وسيتحمل سوناك بشكل شخصى تكلفة تحديث الكهرباء، والذى يقدر بأنه يتكلف عشرات الآلاف من الاسترلينى، بالإضافة إلى التكلفة المستمرة لاستهلاك الطاقة فى حمام السباحة الدافئ.

يأتى هذا فى الوقت الذى تشهد فيه أوروبا ارتفاع جديد فى أسعار الطاقة بسبب الإضرابات التى شهدتها بعض منشآت الطاقة فى بعض البلاد وموجة البرد، حيث أغلقت العقود الآجلة المعيارية للغاز الطبيعى على ارتفاع بنسبة 21%، وهى أكبر قفزة منذ يونيو الماضى، كما ارتفعت الطاقة الكهربائية الفرنسية السنوية بنسبة 16%، وهى أكبر نسبة فى أكثر من 6 أشهر.

وأشارت صحيفة "الاكونوميستا" المكسيكية إلى أنه من بين أسباب ارتفاع أسعار الطاقة فى أوروبا أيضا، مخاوف بشأن الأسطول النووى الفرنسى والإضرابات التى شهدتها بعض الدول بسبب نظام التقاعد أو بسبب المرتبات وارتفاع أسعار الغذاء، إلى جانب موجة البرد التى تشهدها دول أخرى فى أواخر الشتاء.