رئيس مدينة الأقصر: نسابق الزمن لإنهاء مشروع تطوير موقف سيارات البياضية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت رئاسة مجلس مدينة الأقصر بقيادة الدكتور على الشرابى رئيس المدينة، إنها تأسف بشدة للإزعاج الذي يسببه تنفيذ أعمال مشروع تطوير موقف البياضية بمدينة الأقصر، من أعمال رصف وتوسعات بشارع الموقف، حيث أنه تلاحظ خلال اليومين الماضيين عن وجود تكدس مروري بالمنطقة بسبب وجود سيارات السرفيس خارج الموقف مما يسبب إستياءاً لبعض المواطنين.

ومن هذا المنطلق قدم مجلس مدينة الأقصر فى بيان له اليوم كامل اعتذاره، حيث أكد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أن الهدف الأساسى من هذه التوسعات وأعمال التطوير هو المصلحة العامة للمواطنين المترددين عليه، والقضاء على مشاكل التكدس المرورى، لافتاً إلى أن المحافظة تسابق الزمن للانتهاء من هذه الأعمال فى أسرع وقت وأقل قدر ممكن من الأضرار.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع تطوير موقف البياضية شمل عمل أسوار خارجية حول الموقف تحمل طابع الهوية البصرية لتأمين الموقف والتحكم فى الدخول والخروج، وعمل بوابات ذكية للتحكم فى الدخول والخروج للسيارات من وإلى الموقف إنشاء جديد، وعمل محلات تجارية عدد 11 محل وكافيتريا لخدمة المواطنين داخل وخارج الموقف، وعمل حمامات جديدة لخدمة المواطنين، وتوفير أماكن انتظار للمواطنين عن طريق عمل برجولات خشبية مزودة بكراسي تحمل طابع الهوية البصرية، وعمل زراعات للتظليل وعمل أحواض زرعات، وإنشاء مسجد جديد بسعة 200 مصلى لخدمة المواطنين داخل وخارج الموقف.

وأوضح اللواء دكتور علي الشرابي، أن تطوير اللاند سكيب الخاص بالموقف عن طريق عمل تشطيبات متنوعة من الخرسانة المطبوعة والبازلت والإنترلوك، وتطوير الواجهات الخاصة بمكاتب العاملين بالموقف والمحلات القائمة ورفع كفاءة مظلات انتظار السيارات، مؤكداً على أن أعمال الإنتهاء من صب القواعد الخرسانية العادية للمسجد بمساحة 200 متر مسطح بسعة 200 مصلي لخدمة الموقف، كما تم تحديد موقع المحال التجارية حيث تم تنفيذ عدد 11 محلا تجاريا به بأنشطة مختلفة "مأكولات ومشروبات ساخنة وعصائر"، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة وتقديم أفضل خدمة للمواطن الأقصري.