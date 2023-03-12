رئيس جامعة المنوفية يؤكد أهمية دراسة التوسعات البرامجية الجديدة في العلوم الهندسية

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم مجلس كلية الهندسة بشبين الكوم جامعة المنوفية برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وبحضور الدكتور محمد سعفان عميد الكلية والدكتور عباس الحفناوي والدكتور محمد عز العرب والدكتور صبحي غنيم الرؤساء السابقين لجامعة المنوفية ووكلاء كلية الهندسة ورؤساء الأقسام. حيث أستهل المجلس بتقديم الدكتور سعفان عميد الكلية وأعضاء المجلس التهنئية للدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بحصوله على الطبيب المثالي على مستوى الجمهوية.

ورحب القاصد بأعضاء المجلس والرؤساء السابقين للجامعة معربــًا عن سعادته بحضوره مجلس كلية الهندسة كأول مجلس له منذ توليه رئاسة الجامعة في يناير الماضي، مؤكدًا على الدور الحيوي للكلية في المجالات الهندسية وأن الجامعة تمتلك كليات سباقة في العمل الهندسي في كافة المجالات والمشروعات فضلاً عن تميز الجامعة بخبراء في كليات الهندسة بشبين الكوم والهندسة الإلكترونية والحاسبات والمعلومات والذكاء الصناعي.

وقدم القاصد كل الشكر والتقدير لدور الكلية في تقديم الإستشارات الهندسية في مشروعات المحافظة وإعتماد ديوان المحافظة على الكوادر الهندسة بجامعة المنوفية في مشروعتها الحيوية.

وأشار القاصد، إلى دور الكلية في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية لحياة كريمة بالتعاون مع محافظة المنوفية في تنفيذ المشروعات الهندسية العملاقة، كما دعا القاصد إلى ضرورة مشاركة الكلية في تقديم مقترحات استثمارية في قضايا الدولة التنموية والتي بصددها الجامعات بالوقت الراهن وعلى رأسها دراسة إنشاء شركات خاصة داخل الجامعات وإستغلال الكوادر والخبرات التي تمتلكها الجامعة والتي بدورها المساهمة في تخفيف العبء المالي عن الدولة مؤكدًا بأن كلية الهندسة تعد من أعمدة الجامعة في التنمية داخل المجتمع.

وطالب القاصد، بأهمية دراسة التوسعات البرامجية الجديدة والمستحدثة في العلوم الهندسية لمواجهة الزيادة الطلابية ومواكبة سوق العمل المتغيرة، وحث الكلية على تقديم الإستشارات والإنشاءات الهندسية لجامعة السادات لإنشاء كلية الطب والهندسة، إلى جانب إستعداد الجامعة في تقديم كامل الدعم من خلال كوادر وخبرات الجامعة في جميع التخصصات وخاصة الهندسية.