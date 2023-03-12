رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد جمعية زمالة الكيمياء المصرية لبحث التعاون.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر ، وفد جمعية زمالة الكيمياء المصرية، عضو اتحاد الكيميائيين العرب، والتي تضم في عضويتها عدد كبير من أساتذة الكيمياء، في كليات العلوم بالجامعات المصرية، والخبراء والاستشاريين لفروع الكيمياء المختلفة.

ورحب رئيس جامعة الأقصر، بضيوف الجامعة، من العلماء والخبراء وكبار الكيميائيين المصريين، مشيدًا بالدور الذي تلعبه جمعية زمالة الكيمياء المصرية، رغم حداثة إنشائها، وناقش رئيس جامعة الأقصر سبل التعاون المشترك مع الجمعية، لا سيما وأن جامعة الأقصر، بصدد بدء الدراسة في كلية العلوم، العام الدراسي المقبل، ما سيعزز من أهمية التعاون مع الجمعية، للاستفادة من خبرات علماء الكيمياء المنتسبين للجمعية.

وقال الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر: إن بدء الدراسة بكلية العلوم يأتي بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بالكلية، طبقًا لمواصفات الجودة المعتمدة، مؤكداً أن الكلية جاهزة لاستقبال الطلاب العام المقبل، ولفت رئيس جامعة الأقصر إلى أن كلية العلوم ستضم أقسام ومعامل منها: "الكيمياء، والجيولوجيا، والفيزياء، والنبات، والحيوان"، مشيرًا إلى أن الكلية ستضاف هذا العام للتنسيق الجامعى.

فيما استقبل الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وفداَ ممثلاَ عن البنك الأهلي، يضم كل من محمد عناني، نائب مدير عام الشمول المالي وشبكة الدفع الوطنية "ميزة"، وطارق عبدالباري، مدير منطقة جنوب الصعيد بالبنك، وأسامة عبدالحميد، مدير خدمة العملاء بفرع البنك الأهلي في الأقصر، وذلك بحضور جمال السيد، أمين عام الجامعة.

وتضمن اللقاء مناقشة الخطوات التنفيذية بشأن عمل الكارت الذكي "ميزة" لطلاب الجامعة، والذي يتيح لكافة طلاب الجامعة من خلال استخدام الكارت؛ دفع كافة المصروفات، والمدفوعات الدراسية، والاشتراكات الخاصة بقطاع المدن الجامعية، وجميع الأنشطة، والخدمات الجامعية المتنوعة، بما يساهم في تعظيم الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها إدارة الجامعة؛ لكافة منتسبيها.