رئيس جامعة الأزهر: لدينا أقسام علمية تعادل كليات مستقلة

كتب لؤى على

استقبل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر ، وفدًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قبيل بدء مراجعته لبرنامج الصحافة والإعلام بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس هيئة ضمان الجودة.

وأكد أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة لها سمة خاصة، وأن كل قسم فيها يعادل كلية من الكليات، وأنها تبذل جهودًا كبيرة في نشر الوسطية والاعتدال، وحققت تميزًا في اعتماد عدد من برامجها التعليمية؛ منها خلال الفترة الماضية: اعتماد برنامجين جديدين، هما: برنامج الشريعة والقانون باللغة العربية، وبرنامج الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية، وقد سبقها اعتماد ثلاثة برامج تعليمية خلال شهر فبراير الماضي، وهي: «أصول الدين - اللغة العربية - الشريعة الإسلامية».