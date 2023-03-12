ونقلت وكالة أنباء البحرين عن كلمة باتشيكو - في مؤتمر صحفي عقب افتتاح الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة في البحرين - قوله إن "البرلمانيين لديهم الأدوات اللازمة في أيديهم ويقومون بالتشريع وتوجيه الموارد لجعل العالم مكانًا أكثر أمانًا حيث يمكننا جميعًا العيش معًا".

وشدد على ضرورة أن يدافع البرلمانيون عن حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، ودعم مشاركة أكبر للشباب في الحياة السياسية، قائلا: "لا توجد ديمقراطية دون مشاركة الشباب الذين سيتحدثون عن المستقبل الذي سيكون أكثر ملاءمة لهم".