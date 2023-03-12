حى الدقى ينظم ندوة توعية بيئية وورشة مشغولات يدوية فى روضة السودان

نظمت إدارة الطفولة والأمومة ووحدة تكافؤ الفرص بحى الدقي، ندوة توعوية وتثقيفية بعنوان (يوم الاقتصاد الأخضر) فى منطقة روضة السودان والتى تم تطويرها من عشش وعشوائيات إلى وحدات سكنية حضارية؛ وذلك لرفع مستوى الوعى البيئى لدى الأهالى فى إطار مشروع تمكين أهالى روضة السودان وتطبيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية (2030)، بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ، وتحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقي.

وتضمنت فعاليات الندوة، محاضرة عن دور البلاستيك فى تغير المناخ وتأثير البلاستيك الضار على البيئة وطرق التخلص الآمن وأهمية إعادة التدوير وتحويل المخلفات إلى موارد عن طريق الاقتصاد الأخضر، وورش فنية لتوظيف الفن فى الوعى البيئى ومواجهة التغيرات المناخية، حيث شارك الأطفال بتصنيع فوانيس من كراتين البيض وورد من قصاصات المجلات، ورسم وتلوين لافتات عن ثلوث البيئة وتغير المناخ وأهمية الطبيعية والحفاظ على الأخضر.

ونظم الحى الورشة السادسة لتعليم وتدريب السيدات والفتيات على الحرف والمشغولات اليدوية لتحسين سبل العيش بمنطقة روضه السودان بالدقي.

جديد بالذكر أن حى الدقى فعّل بمشاركة المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، برامج محو الأمية بمنطقة روضة السودان، حيث شهدت المنطقة مؤخرا فعالية تسليم 25 دارسا من الرجال والسيدات بمختلف المراحل العمرية شهادات محو الأمية، وإجراء اختبارات تجريبية لـ120 دارسا قبل الاختبار النهائى، وذلك بهدف الوصول إلى محو أمية جميع قاطنى هذه المنطقة، والذى يبلغ عدد غير المتعلمين بها 260 فردا، إلى جانب عمل برامج تعليم وتسويق للحرف اليدوية.