حملة لترشيد استهلاك المياه بقرية الريدانية بالدقهلية تحت شعار "كل نقطة بتفرق"

الدقهلية شريف الديب

أعلن المهندس خالد حسين نصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن استمرار فعاليات اليوم الثالث من الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه اليوم الأحد 12 مارس 2023 والمنفذة بقرية الريدانية – المنصورة، والمستمرة حتى يوم 16 مارس 2023؛ بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأوقاف، الكنيسة، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، قصر الثقافة، الأزهر الشريف.

شهد هذا اليوم تنفيذ أنشطة متعددة شملت تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة، لتلقى شكاوى المواطنين والإجابة عن استفساراتهم بشأن الخدمات التى تقدمها الشركة، وتنفيذ أنشطة بالمؤسسات التعليمية بالقرية، تضمنت ندوات توعوية وتنفيذ أنشطة تفاعلية مع طلبة المدارس كلعبة السلم والثعبان وورش حكى وقصة البحث عن نقطة ماء وورش تلوين، وأنشطة ثقافية وتم توزيع الجوائز على المشاركين. بالإضافة إلى التنسيق مع مديرى المدارس لعمل برناج إذاعى فى طابور الصباح.

هذا بالإضافة إلى تدريب متطوعين من طلبة الجامعات والمشاركة فى استكمال أعمال الإستطلاع الرأى الميدانى، وعلى مستوى النشاط الرياضى تم سيتم تنفيذ قرعة بطولة كأس المياه لدورى كرة القدم للشباب وانطلاق المباريات.