حملات طرق الأبواب وندوات ومسابقات وتعليم السباكة ضمن حملة ترشيد المياه بكفر الشيخ

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، عددا من الفعاليات بقرية الربع التابعة لمركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، منها حملات طرق الأبواب، من خلال فريق التوعية يجوب شوارع قرية، لتوعيه أهالى القريه، بأهمية نقطة المياه ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك مياه الشرب، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنه جرى تنظيم ندوات ومسابقات وألعاب تفاعلية، وورش لتعليم السباكه بالمدارس، وبرنامج إذاعة كامل عن ترشيد استهلاك المياه بمدرسة الخنساء الثانوية المشتركة بقرية الربع والمعهد الدينى الابتدائى.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب، أن إدارة التوعية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، ومنطقة الوعظ بالأزهر الشريف، نفذت ندوة عن ترشيد استهلاك مياه الشرب، وأهمية مياه الشرب والحفاظ عليها، كما قام فريق التوعية بتوزيع مجموعة كبيرة من المطبوعات، والبوسترات، والتى تحمل مجموعة من رسائل التوعية.

وكان اللواء مهندس حسين عبد الغني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، أعلن عن تنفيذ الحملة القومية، لترشيد مياه الشرب ،تحت شعار" كل نقطة بتفرق"، بقرية الربع التابعة لمركز بلطيم ، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، فى الفترة من يوم 10 إلى 16 مارس الجارى.

وأضاف عبد الغني، أنه جرى البدء بمجموعة من الاستقصاءات القبلية، للتعرف والوقوف على مشاكل القرية، للمساعدة فى حلها، وتم تخصيص جزء من صلاة الجمعة للحديث عن ترشيد المياه، كما قام فريق التوعية بتوزيع مطبوعات وبروشور على المصلين عقب انتهاء الخطبة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، أن الفاعليات تتم بالتنسيق مع الجهات المشاركة "محافظة كفر الشيخ- مديرية الأوقاف - الكنيسة الأرثوذكسية - مديرية الصحة - البيئة- المنطقة الازهرية- مديرية التربية والتعليم - مديرية الشباب والرياضة - الهيئة العامة لقصور الثقافة".



العاب للاطفال وفعاليات متعددة عن اهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب



توزيع مطويات عن اهمية مياه الشرب بمدرسة بقرية الربع ببلطيم



جانب من فعاليات ترشيد استهلاك مياه الشرب



حملات توعية بقرية الربع عن ترشيد استهلاك مياه الشرب



حملات طرق الابواب بقرية ال ربع للتوعية باهمية مياه الشرب



حملات عن اهمية نقطة مياه الشرب بمدرسة بقرية الربع بكفر الشيخ



حملات لطرق الابواب بقرية الربع



ندوات بالمدارس عن اهمية ترشيد استهلام مياه الشرب



ندوات بمدارس الربع ببلطيم عن اهمية مياه الشرب



ندوات لشركة مياه الشرب عن ترشيد استهلاك مياه الشرب