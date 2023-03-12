اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 مارس 2023 11:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حملات طرق الأبواب وندوات ومسابقات وتعليم السباكة ضمن حملة ترشيد المياه بكفر الشيخ

الأحد، 12 مارس 2023 10:14 م
حملات طرق الأبواب وندوات ومسابقات وتعليم السباكة ضمن حملة ترشيد المياه بكفر الشيخ ألعاب للأطفال وفعاليات متعددة
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، عددا من الفعاليات بقرية الربع التابعة لمركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، منها حملات طرق الأبواب، من خلال فريق التوعية يجوب شوارع قرية، لتوعيه أهالى القريه، بأهمية نقطة المياه ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك مياه الشرب، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنه جرى تنظيم ندوات ومسابقات وألعاب تفاعلية، وورش لتعليم السباكه بالمدارس، وبرنامج إذاعة كامل عن ترشيد استهلاك المياه بمدرسة الخنساء الثانوية المشتركة بقرية الربع والمعهد الدينى الابتدائى.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب، أن إدارة التوعية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، ومنطقة الوعظ بالأزهر الشريف، نفذت ندوة عن ترشيد استهلاك مياه الشرب، وأهمية مياه الشرب والحفاظ عليها، كما قام فريق التوعية بتوزيع مجموعة كبيرة من المطبوعات، والبوسترات، والتى تحمل مجموعة من رسائل التوعية.

وكان اللواء مهندس حسين عبد الغني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، أعلن عن تنفيذ الحملة القومية، لترشيد مياه الشرب ،تحت شعار" كل نقطة بتفرق"، بقرية الربع التابعة لمركز بلطيم ، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، فى الفترة من يوم 10 إلى 16 مارس الجارى. 

وأضاف عبد الغني، أنه جرى البدء بمجموعة من الاستقصاءات القبلية، للتعرف والوقوف على مشاكل القرية، للمساعدة فى حلها، وتم تخصيص جزء من صلاة الجمعة للحديث عن ترشيد المياه، كما قام فريق التوعية بتوزيع مطبوعات وبروشور على المصلين عقب انتهاء الخطبة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، أن الفاعليات تتم بالتنسيق مع الجهات المشاركة "محافظة كفر الشيخ- مديرية الأوقاف - الكنيسة الأرثوذكسية - مديرية الصحة - البيئة- المنطقة الازهرية- مديرية التربية والتعليم - مديرية الشباب والرياضة - الهيئة العامة لقصور الثقافة".

العاب للاطفال وفعاليات متعددة عن اهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب
العاب للاطفال وفعاليات متعددة عن اهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب

 

توزيع مطويات عن اهمية مياه الشرب بمدرسة بقرية الربع ببلطيم
توزيع مطويات عن اهمية مياه الشرب بمدرسة بقرية الربع ببلطيم

 

جانب من فعاليات ترشيد استهلاك مياه الشرب
جانب من فعاليات ترشيد استهلاك مياه الشرب

 

حملات توعية بقرية الربع عن ترشيد استهلاك مياه الشرب
حملات توعية بقرية الربع عن ترشيد استهلاك مياه الشرب

 

حملات طرق الابواب بقرية ال ربع للتوعية باهمية مياه الشرب
حملات طرق الابواب بقرية ال ربع للتوعية باهمية مياه الشرب

 

حملات عن اهمية نقطة مياه الشرب بمدرسة بقرية الربع بكفر الشيخ
حملات عن اهمية نقطة مياه الشرب بمدرسة بقرية الربع بكفر الشيخ

 

حملات لطرق الابواب بقرية الربع
حملات لطرق الابواب بقرية الربع

 

ندوات بالمدارس عن اهمية ترشيد استهلام مياه الشرب
ندوات بالمدارس عن اهمية ترشيد استهلام مياه الشرب

 

ندوات بمدارس الربع ببلطيم عن اهمية مياه الشرب
ندوات بمدارس الربع ببلطيم عن اهمية مياه الشرب

 

ندوات لشركة مياه الشرب عن ترشيد استهلاك مياه الشرب
ندوات لشركة مياه الشرب عن ترشيد استهلاك مياه الشرب

 

ورشة لتعليم السباكة بمدرسة بقرية الربع بكفر الشيخ
ورشة لتعليم السباكة بمدرسة بقرية الربع بكفر الشيخ

كفر الشيخ

ترشيد المياه

شركة مياه شرب كفر الشيخ

ورش لتعليم السباكة بالمدارس



الموضوعات المتعلقة

حملات طرق الأبواب ودورى كأس المياه ضمن فعاليات ترشيد الاستهدك بالإسماعيلية.. صور

الأحد، 12 مارس 2023 09:24 م

أنشطة خدمية لأهالى الكوامل قبلى بسوهاج احتفالا باليوم العالمى للمياه.. صور

الأحد، 12 مارس 2023 07:14 م

الاتحاد الأوروبى احتفالا باليوم العالمى للمياه: تهديدات تواجه المياه أبرزها التغير المناخى.. وزير الرى: المياه عنصر رئيسى لتحقيق الأمن الغذائى ونعطيها الأولوية.. "الإسكان": الزيادة السكانية تتحدى خطط التنمية

الأحد، 12 مارس 2023 05:54 م

حملة لترشيد استهلاك المياه بقرية الريدانية بالدقهلية تحت شعار "كل نقطة بتفرق"

الأحد، 12 مارس 2023 04:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة