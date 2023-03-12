أنشطة خدمية لأهالى الكوامل قبلى بسوهاج احتفالا باليوم العالمى للمياه.. صور

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عددا من الأنشطة الخدمية وأنشطة المشاركة المجتمعية لأهالى قرية الكوامل قبلى بمركز المنشأة والجارى به تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية، لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وذلك ضمن فعاليات الاسبوع المائى لتوعية الطلاب برسائل التوعية المائية، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو والمنتدب.

وأضاف أن فعاليات الأسبوع المائى تستمر فى الفترة من 10 إلى 16 مارس الجارى، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمى للمياه 22 مارس، حيث يتم تنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية والكنيسة والشباب والرياضة والثقافة والاتحاد العام للكشافة والرى والصحة وجهاز شئون البيئة.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه تحت شعار كل نقطة بتفرق تم اليوم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية بمشاركة رجال الدين وكذلك أنشطة خدمية تتمثل فى قراءاة العدادات والكسح المجانى ورفع عينات مياه هذا بالإضافة إلى أنشطة المشاركة المجمعية والتى تتمثل فى دراسة حالات الأسر الأولى بالرعاية لتوصيل عدادات المياه من خلال القرض الدوار وإطلاق فعاليات الدورى الرياضى بين شباب القرية بهدف نشر رسائل التوعية بين الشباب باهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية الاستخدام الامن لشبكات الصرف الصحى.

الجدير بالذكر أنه تستمر فعاليات الحملة وتوجيه انشطة توعوية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية وطرق أبواب وندوات توعوية بمشاركة قادة الرأى كما يتم تنفيذ عدد من الانشطة التوعية بمركز الشباب.