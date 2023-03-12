حملات طرق الأبواب ودورى كأس المياه ضمن فعاليات ترشيد الاستهدك بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

تستمر لليوم الثالث على التوالى فعاليات الاحتفال با ليوم العالمى للمياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق" بالقصاصين بمحافظة الاسماعيلية، حيث بدأت فعاليات اليوم بطابور الصباح بالمدارس بحضور الفريق التوعوى بالشركة ومشاركة المشايخ من مديرية الأوقاف والحث على ترشيد المياه والحفاظ عليها من منظور دينى وقومى، كما خصصت الحصة الثانية فى المدارس لتقديم ندوات تثقيفية لطلاب المدارس والمعاهد، حيث تم التعريف بالمجهودات المبذولة من الدولة لتوصيل كوب مياه لكل مواطن، وأهمية ترشيد استهلاك المياه وطرق الترشيد المختلفة لرفع الوعي المائى لدى طلاب المدارس ولتحويل ترشيد استهلاك المياه الي ثقافة وسلوك عام فى المجتمع .

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه فى اطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة محافظات القناة على ابتكار طرق وأنشطة توعوية بسيطة تناسب مختلف المراحل العمرية لأطفال المستقبل وتزويدهم بالمعارف والمعلومات وتصحيح أفكارهم وسلوكياتهم فى التعامل مع المياه، ونشر الفكرة على جميع ادارات التوعية بالشركات التابعة فى مختلف المحافظات، فى إطار اهتمام الدولة بقضايا التوعية ضمن خطتها القومية فى إدارة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، حيث أن ثقافة ترشيد استهلاك المياه أصبحت ضرورة مُلحَّة، فى ضوء النمو السكانى ، يستمر الفريق التوعوى بالشركة فى تقديم رسائل الحفاظ على المياه، والبيئة بالمدارس من خلال ألعاب تفاعلية، ورسومات، واغانى، بصورة مبسطة تناسب الأطفال .

وفى إطار التعاون مع شركاء النجاح بالحملة القومية لترشيد الاستهلاك ومن بينهم الأزهر الشريف والكنيسة القبطية ، فقد تم عقد عدد من الندوات التوعوية بمشاركة الادارة المركزية لمنطقة الوعظ بالاسماعيلية بمركز شباب القصاصين ، كما تم تخصيص عظة الأحد بكنيسة الشهيد مارى جرجس عن أهمية الحفاظ على المياه، وذلك فى إطار دورها الوطني والاجتماعي لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك لان المياه هى سر الحياة .

كما تضمنت فعاليات الحملة حملات طرق الابواب بالقصاصين واستطلاع رأى المواطنين فى الخدمات التى تقدمها الشركة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى والعمل على حل المشاكل المتعلقة بمياه الشرب حال وجودها .

وفى سياق متصل، استمرت فعاليات الحملة بمركز شباب القصاصين ببدء فعاليات دورى كأس المياه، حيث تم اقامة عدد أربعة مباريات ودية بين عدد من الفرق الرياضية الممثلة للقرى بالقصاصين .

وأضاف رئيس الشركة أن أهم ما يميز تلك الحملات التوعوية، تلاقى الرؤى واتحاد الهمم من أجل ترسيخ مفاهيم وفلسفة جديدة في التعامل مع المياه، في إطار حملة قومية لترشيد المياه تتبناها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة .