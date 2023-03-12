حركة الموانئ بالبحر الأحمر.. 100 طن بضائع واردات و203 شاحنات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم خلالها تداول 5 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة.

وشملت حركة الواردات 100 طن بضائع، و203 شاحنات، و24 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4900 طن بضائع، و270 شاحنة و12 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس، بينما غادرت الميناء بالأمس السفينتان، الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 800 طن بضائع و167 شاحنة.

واستقبل الميناء اليوم السفينة سينا بينما تغادر ثلاث سفن وهى ايلة، بريدج وسينا، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1432 راكب بموانيها.

وكان أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أمس السبت، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 677 شاحنة و54 سيارة.

شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 405 شاحنة 46 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 272 شاحنة و8 سيارات.