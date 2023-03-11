تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة ، 677 شاحنة و 54 سيارة.
شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 405 شاحنة 46 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 272 شاحنة و 8 سيارة .
يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس، الحرية بينما استقبل الميناء بالأمس السفن الثلاث وهي دليلة ، بوسيدون اكسبريس ، الحرية، كما تم تداول 2500 طن بضائع عامة ومتنوعة 235 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا ، بريدج ، ايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2140 راكب بموانيها .
وكانت أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أمس الجمعة أن تم تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 834 شاحنة و 442 سيارة، أمس السبت. وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 410 شاحنات 423 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 424 شاحنة و19 سيارة .
واستقبل ميناء سفاجا أمس السفن الثلاث وهي دليلة، وبوسيدون اكسبريس، و الحرية، بينما غادر الميناء أول أمس السفن الثلاث وهي دليلة، بوسيدون اكسبريس، الحرية، كما تم تداول 5000 طن بضائع عامة ومتنوعة 300 شاحنة بميناء نويبع.
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