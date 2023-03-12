جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب سبائك ذهبية

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة أحمد وحيد حلمى مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من القطع والسبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من الكويت علي رحلة طيران الجزيرة تم الإشتباه فى الراكب ع . ص . ت مصري الجنسية بتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY تبين وجود أجسام غريبة وكثافات معتمة.

وبالعرض على أحمد وحيد حلمي مدير إدارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود 6 قطع معدنية وسبائك من معدن أصفر اللون يشتبه أن يكون معدن الذهب الثمين مخبأة داخل ماكينة حلاقة شعر وشاحنها وداخل علبة شيكولاتة مغلفة وداخل رول ورق ألومنيوم وداخل الشراب الذي يرتديه بإجمالي 666 جم تقريبا .

وقدرت القيمة بصفة مبدئية لحين العرض على مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمبلغ مليون و465 ألفا و200 جنيه.

قرر مصطفى العربي مديرعام الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 10 لسنة 2023.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .