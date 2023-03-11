اليوم السابع
Ads
السبت، 11 مارس 2023 05:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية العلوم

السبت، 11 مارس 2023 04:35 م
رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية العلوم لجنة اختيار عميد كلية العلوم
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها، برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، اجتماعاتها اليوم السبت، لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية العلوم.

وضمت اللجنة كل من الدكتور شعبان طه إبراهيم نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والدكتور أحمد رفعت محمود عميد كلية العلوم جامعة عين شمس السابق، والدكتور عبدالفتاح بدر محمد الأستاذ المتفرغ بقسم النبات والميكروبيولوجى بكلية العلوم جامعة حلوان، والدكتور مبروك كامل المنسى الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة بنها.
 
واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها الى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.
 
وأكد الدكتور جمال سوسة، حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة و بحيادية كاملة.
 
 

جامعة بنها

اخبار جامعة بنها

رئيس جامعة بنها

كلية العلوم جامعة بنها

عميد كلية العلوم

اخبار محافظة القليوبية

محافظة القليوبية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة