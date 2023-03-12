جامعة المنوفية تنظم دورة تدريبية في المراجعات الداخلية للمواصفة الدولية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت جامعة المنوفية ، دورة تدريبية فى مفاهيم المراجعة الداخلية طبقا للمواصفات الدولية ISO9001:2015 /ISO21001:2018، وذلك برعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة وإشراف الدكتورة وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة بجامعة المنوفية، والدكتورة رانيا عزمي نائب مدير مركز الجودة بالجامعة أحمد صالح مدير إدارة تطوير وتقويم الأداء لضمان الجودة، حاضر في الدورة الدكتور محمد أمين بالشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم وبحضور المراجعين الداخليين بالجامعة.

تناول الدكتور محمد أمين مجموعة من الأهداف منها مراجعة المبادئ الاسترشادية لمراجعة نظم إدارة الجودة وإدارة المؤسسات التعليمية، تطوير فنيات المراجعة، توضيح بنود تطبيق معايير ونظم الإدارة وسبل تحسين عمليات الجودة داخل المؤسسة حتي الوصول إلى الأهداف، مؤكدا على ضرورة تحري الدقة أثناء المراجعة على جميع الإدارات.

كما ناقش كيفية إعداد خطط المراجعة وإعداد قوائم التحقق وتنفيذ المراجعة وكيفية إعداد وكتابة التقارير النهائية للمراجعة وذلك بهدف استمرارية منح الجامعة شهاده الآيزو.